НОВИНИ НОМЕРУ
- Вінницький учитель - у ТОП-5 кращих педагогів країни ...і готовий позмагатися на всесвітньому етапі "Global Teacher Prize"
27/09
№36 від 27.09.2017 р
Вінницький учитель - у ТОП-5 кращих педагогів країни ...і готовий позмагатися на всесвітньому етапі "Global Teacher Prize"
Днями в Одесі визначили імена п'ятірки претендентів на премію "Global Teacher Prize". Її здобуде найкреативніший педагог країни. Серед ...
Вхід у "Міні-Вінницю" зробили платним
Експеримент на бережливість вінничани не витримали: стрілки на башті зламали, постамент арки пошкодили, фігурки - вкрали ...
Завод із виготовлення холодильного обладнання почне роботу уже навесні
Компанія UBC GROUP планує ввести в експлуатацію першу чергу заводу з виготовлення холодильного обладнання вже навесні. На території ...
На базі 45-го заводу вироблятимуть запчастини до Mercedes
Шукають робітників: обіцяють гарні умови праці та конкурентну заробітну плату У жовтні у Вінниці підприємство "Електричні системи" ...
Юридичні консультації
НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ
-
Людям допомагають латати дахи, а ситуацію назвали надзвичайною регіонального рівня Від величезного граду, який впав на Вінниччину 21 ...
17
-
Вінницький учитель - у ТОП-5 кращих педагогів країни ...і готовий позмагатися на всесвітньому етапі "Global Teacher Prize"Днями в Одесі визначили імена п'ятірки претендентів на премію "Global Teacher Prize". Її здобуде найкреативніший педагог країни. Серед ...
16
-
Спеціальний буклет для переселенців видали у Вінницькій області. Він називається "Корисні контакти для вимушено переміщених осіб у ...
15
-
На чергове засідання Вінницького обласного оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель та збіжжя у Вінницю для ...
14
-
Експеримент на бережливість вінничани не витримали: стрілки на башті зламали, постамент арки пошкодили, фігурки - вкрали ...
11