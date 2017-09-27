НОВИНИ НОМЕРУ

№36 від 27.09.2017 р

Вхід у "Міні-Вінницю" зробили платним Експеримент на бережливість вінничани не витримали: стрілки на башті зламали, постамент арки пошкодили, фігурки - вкрали ...

Завод із виготовлення холодильного обладнання почне роботу уже навесні Компанія UBC GROUP планує ввести в експлуатацію першу чергу заводу з виготовлення холодильного обладнання вже навесні. На території ...