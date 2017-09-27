НОВИНИ НОМЕРУ

27/09

Град на Вінниччині завдав збитків на 22 мільйони гривень

27/09

Вінницький учитель - у ТОП-5 кращих педагогів країни ...і готовий позмагатися на всесвітньому етапі "Global Teacher Prize"

27/09

Антирейдерський штаб оголошує війну "одноосібникам"

27/09

Для переселенців надрукували книжечку - з контактами необхідних служб та організацій

27/09

Вхід у "Міні-Вінницю" зробили платним

27/09

Завод із виготовлення холодильного обладнання почне роботу уже навесні

27/09

Електронної черги за паспортами у Вінниці так і не запровадили

27/09

На базі 45-го заводу вироблятимуть запчастини до Mercedes

27/09

Експропріація по-козятинськи

№36 від 27.09.2017 р

Вінницький учитель - у ТОП-5 кращих педагогів країни ...і готовий позмагатися на всесвітньому етапі "Global Teacher Prize"

Днями в Одесі визначили імена п'ятірки претендентів на премію "Global Teacher Prize".   Її здобуде найкреативніший педагог країни. Серед ...

Вхід у "Міні-Вінницю" зробили платним

Експеримент на бережливість вінничани не витримали: стрілки на башті зламали, постамент арки пошкодили, фігурки - вкрали   ...

Завод із виготовлення холодильного обладнання почне роботу уже навесні

Компанія UBC GROUP планує ввести в експлуатацію першу чергу заводу з виготовлення холодильного обладнання вже навесні.   На території ...

На базі 45-го заводу вироблятимуть запчастини до Mercedes

Шукають робітників: обіцяють гарні умови праці та  конкурентну заробітну плату   У жовтні у Вінниці підприємство "Електричні системи" ...

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Які критерії оцінки моральної шкоди в судовому порядку?
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Вінницький учитель - у ТОП-5 кращих педагогів країни ...і готовий позмагатися на всесвітньому етапі "Global Teacher Prize"
Днями в Одесі визначили імена п'ятірки претендентів на премію "Global Teacher Prize".   Її здобуде найкреативніший педагог країни. Серед ...

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Спеціальний буклет для переселенців видали у Вінницькій області.   Він називається "Корисні контакти для вимушено переміщених осіб у ...

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Антирейдерський штаб оголошує війну "одноосібникам"
На чергове засідання Вінницького обласного оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель та збіжжя у Вінницю для ...

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Вхід у "Міні-Вінницю" зробили платним
Експеримент на бережливість вінничани не витримали: стрілки на башті зламали, постамент арки пошкодили, фігурки - вкрали   ...

ГОЛОВНЕ ЗА ДЕНЬ

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Про нас

Заснована 17 березня 2004 року. 
Інформаційно-рекламний тижневик.
День виходу – середа.
Кількість сторінок – 32. 
Газета складається з 3 блоків – інформаційний, рекламний та програми телепередач.
Мова видання – українська.

Де придбати газету "Місто"

Торговельні центри: «Мегамол», «Магігранд», «Магіцентр», «Дастор», «Петроцентр», «Універмаг», «Бастилія». 
Мережі супермаркетів: «Грош», «Сільпо», «Корона», «Фуршет», «Варшава», «Єко-маркет». 
Мережі автозаправок: «OKKO», «WELLS», «WOG». 
Кіоски «Преса» та місця розповсюдження періодичних видань. 
Мережі магазинів:«Гранд», «Шик і Блиск», «Наша Ряба». 
У продуктових магазинах та ринках міста. Районних відділеннях «Укрпошти»
Також Ви зможете почитати свіжу газету в кав’ярнях та ресторанах нашого міста

Контакти

Адреса редакції:
м. Вінниця, вул. Ширшова, 3А
Головний редактор газети
Ірина Жук
E-mail: irinabitls@gmail.com
Тел: 55-11-00

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