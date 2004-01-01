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Про нас

Заснована 17 березня 2004 року. 
Інформаційно-рекламний тижневик.
День виходу – середа.
Кількість сторінок – 32. 
Газета складається з 3 блоків – інформаційний, рекламний та програми телепередач.
Мова видання – українська.

Де придбати газету "Місто"

Торговельні центри: «Мегамол», «Магігранд», «Магіцентр», «Дастор», «Петроцентр», «Універмаг», «Бастилія». 
Мережі супермаркетів: «Грош», «Сільпо», «Корона», «Фуршет», «Варшава», «Єко-маркет». 
Мережі автозаправок: «OKKO», «WELLS», «WOG». 
Кіоски «Преса» та місця розповсюдження періодичних видань. 
Мережі магазинів:«Гранд», «Шик і Блиск», «Наша Ряба». 
У продуктових магазинах та ринках міста. Районних відділеннях «Укрпошти»
Також Ви зможете почитати свіжу газету в кав’ярнях та ресторанах нашого міста

Контакти

Адреса редакції:
м. Вінниця, вул. Ширшова, 3А
Головний редактор газети
Ірина Жук
E-mail: irinabitls@gmail.com
Тел: 55-11-00

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